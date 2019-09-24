Pamukova'da "İlk Ders Sektörden" konferansı yapıldı
1 saat önce
Pamukova ilçesinde "İlk Ders Sektörden" konferansı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:34 Kaynak: AA
Pamukova ilçesinde "İlk Ders Sektörden" konferansı yapıldı.
Pamukova Meslek Yüksekokulu'nun açılış dersine, ilçede gıda sektöründe faaliyet gösteren bir fabrikanın yetkilileri katıldı.
Sektör ve firma hakkında bilgi veren yetkililer, öğrencileri pazar hakkında bilinçlendirdi.
Meslek yüksekokulu müdürü Fatih Sönmez ve akademik personelin de katıldığı konferans sonrasında aşure dağıtıldı.
General Mobile'dan 100 milyon TL'lik fabrika yatırımı Son dakika: İstanbul Valiliğinden deprem açıklaması Deprem kahini, günler önce "Tetikte olun" diyerek İstanbul'u uyarmıştı Ebru Polat ve Betül Demir'den korkutan İstanbul depremiyle ilgili paylaşım!