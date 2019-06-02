Son Dakika Haberleri: Pamukova'da imece usulü iftar
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Pamukova'da imece usulü iftar

1 saat önce

Pamukova ilçesi Akçakaya Mahallesinde imece usulu iftar verildi.

Pamukova'da imece usulü iftar, System.String[]
Pamukova ilçesi Akçakaya Mahallesinde imece usulu iftar verildi.
Ev sahipliğini Akçakaya Mahalle Muhtarı Osman Işık ve mahalle sakinlerinin yaptığı iftarı mahallenin kadınları hazırladı.
Okunan ezan sonrası oruçlar açıldı, yemek duası yapıldı. Topluca kılınan akşam namazı sonrası çeşitli etkinlikler yapıldı.
Mahallenin yüzlerce yıllık geleneğinin canlandırıldığı deve kervanı figüründe, deveyi yönlendiren ve davul çalan vatandaşın renkli kişiliği dikkat çekerken, temsili olarak deve ile getirilen dondurma çocuklara ve misafirlere ikram edildi.
Muhtar Osman Işık, kendilerini yalnız bırakmayan misafirlere teşekkür ederek, iftar programının bundan sonraki yıllarda da devam edeceğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:55 Kaynak: AA
Osman Işık, Akçakaya, Pamukova, Güncel
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