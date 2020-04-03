Pamukova'da koronavirüs tedbirleri sürüyor - Son Dakika

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde belediye ve vatandaşlar tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, cadde ve sokaklarda ilaçlama çalışması yapıldı.

Traktöre binerek ilaçlama seferberliğine katılan Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün, yaptığı açıklamada, ilçe genelinde salgınla mücadele kapsamında dezenfekte, ilaçlama ve sosyal yardım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Belediye ekipleri ve vatandaşların bugün traktörlerle tüm cadde ve sokakları ilaçladığını bildiren Övün, "El ele verip birlikte başaracağız. Bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.