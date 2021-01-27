Pamukova'da kümeslerden tavuk çalan iki şüpheli yakalandı - Son Dakika

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kümeslerden tavuk çalan iki şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evin bahçesindeki kümesten 10 tavuk çalındığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yolda başka bir kümesten çaldıkları tavuklarla yürüyen C.İ. ve K.B'yi fark eden ekipler, şüphelileri durdurmak istedi.

Çocuklardan biri yakalanırken, kaçan diğer çocuk evinde gözaltına alındı.

Daha önce de hırsızlık olayına karıştıkları öğrenilen iki çocuk, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.