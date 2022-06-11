Geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla ellerinde "Aslan yattığı yerden, insan yaşadığı yerden belli olur", "Doğayı sev, çevreyi koru", "Çevre bize emanet, geleceğe mirastır", "Temiz insan temiz çevre" yazılı pankartlarla sokak ve meydanlarda atık topladı.

Pamukova Pınarlıbacı İlkokulu ve Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri, "Çevre Haftası" dolayısıyla çevre temizliği gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Pamukova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Pamukova'da öğrenciler çevre temizliği yaptı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.