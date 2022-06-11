Pamukova'da öğrenciler çevre temizliği yaptı - Son Dakika
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Pamukova'da öğrenciler çevre temizliği yaptı

11.06.2022 15:38
Pamukova'da öğrenciler çevre temizliği yaptı

Pamukova Pınarlıbacı İlkokulu ve Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri, "Çevre Haftası" dolayısıyla çevre temizliği gerçekleştirdi.

Pamukova Pınarlıbacı İlkokulu ve Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri, "Çevre Haftası" dolayısıyla çevre temizliği gerçekleştirdi.

Geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla ellerinde "Aslan yattığı yerden, insan yaşadığı yerden belli olur", "Doğayı sev, çevreyi koru", "Çevre bize emanet, geleceğe mirastır", "Temiz insan temiz çevre" yazılı pankartlarla sokak ve meydanlarda atık topladı.

Öğrencilere mahalle muhtarı Ahmet Tokaç ile vatandaşlar da destek verdi.

Öğrencilerin ve öğretmenlerin çevre duyarlılığı, mahalle halkı tarafından takdirle karşılanırken, muhtar Tokaç öğrencileri dondurmayla ödüllendirdi.

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Kaynak: AA

Pamukova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pamukova'da öğrenciler çevre temizliği yaptı - Son Dakika

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