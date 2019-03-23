Son Dakika Haberleri: Pamukova'da Öğrenciler Meyve Fidanı Dikti

Pamukova'da Öğrenciler Meyve Fidanı Dikti

1 saat önce

Sakarya'da, Pamukova Doğa Canlılarını Koruma ve Yaşatma Derneği liderliğinde, öğrenciler okul bahçelerine meyve fidanı dikti.

Pamukova'da Öğrenciler Meyve Fidanı Dikti, System.String[]
Sakarya'da, Pamukova Doğa Canlılarını Koruma ve Yaşatma Derneği liderliğinde, öğrenciler okul bahçelerine meyve fidanı dikti.

Derneğin başkanı Özlem Çengel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dikilen fidanların sponsoru "Sevimli Paticikler" gurubu kurucusu Nizam Bozkurt'un katkılarıyla küçük yüreklerle büyük işler başardıklarını söyledi.

Pamukova'daki okulların bahçelerine fidan dikerek doğaya katkı sağladığını ve öğrencilere güzel bir anı bıraktıklarını aktaran Çengel, "Gönüllü arkadaşlarımız ve öğrencilerle birlikte dikmiş olduğumuz fidanların toprakla buluşmasının sevincini hep beraber yaşadık. Diğer canlılarla paylaştığımız doğaya tek zarar veren tür olarak bizler, doğanın elinden aldığımız haklarını ona geri vermeden nasıl kendi haklarımızın savunucusu olabiliriz ki, o yüzden önce doğamızı sonra ise doğamızdaki canlıları korumamız lazım." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 09:40 Kaynak: AA

Sakarya, Pamukova, Güncel
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