Pamukova'da otomobille çarpışan motosikletteki iki kişi yaralandı - Son Dakika

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Elperek Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde seyreden K.Ö. yönetimindeki otomobil ile F.A'nın kullandığı motosiklet, Ankara Caddesi ile Mehmet Akif Caddesi kesişiminde çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü ile yanındaki K.A. yaralandı.
Sağlık ekiplerince İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan F.A, ilk müdahalenin ardından Toyotasa İlk Yardım Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA
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