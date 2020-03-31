Pamukova'da polisten koronavirüs denetimleri - Son Dakika

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında kontrol gerçekleştirip, yolcuların ateşlerini ölçtü.

İlçenin giriş çıkışlarında kontrol noktaları oluşturan Pamukova İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, toplu taşıma araçlarını ve diğer araç sürücülerini yolcu taşıma kapasitesi konusunda gerekli uyarıları yaptı, yolcuları ise zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları konusunda uyardı.



Çok sayıda araç ve yolcunun kontrol edildiği uygulamada, araç sürücülerinin ateşleri ölçüldü, 65 yaş üstü vatandaşların seyahat belgeleri kontrol edildi.

Pamukova İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların sağlığı için koronavirüs önlemleri kapsamında denetimlerin devam edeceğini belirtti.