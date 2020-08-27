Pamukova'da samanlıkta çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde çiftliğin samanlık bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yenice Mahallesi'nde Güner Çetin'e ait çiftliğin samanlık bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa zamanda büyüyen yangına, çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

Yangın, çiftlikte bulunan ahırlara sıçramadan kontrol altına alınırken, Çetin'e ait bir traktör ve samanlar yanarak kullanılamaz hale geldi.