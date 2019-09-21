Pamukova'da servis sürücülerine trafik güvenliği eğitimi

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde servis sürücülerine ve rehber personellerine trafik güvenliği eğitimi verildi.

Pamukova İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimde, yönetmelikte yapılan son değişikliklere uyum sağlanması, taşıtlarda mevcut eksikliklerin giderilmesi gibi konularda bilgi verildi.

Öğrencilerin emniyet kemeri takmaları hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesine dikkat çekilen eğitim hakkında konuşan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Engin Pınarbaşı, öğrenci servis taşımacılığının normal bir personel servis taşımacılığı kadar basit bir konu olmadığını söyledi.

Servis görevlilerinin sorumluluğunun çok büyük olduğunu kaydeden Pınarbaşı, "Gönül ister ki mükemmel bir taşıma sistemi olsun. Umarız mevzuatı ön planda tutarak, yeni eğitim-öğretim yılında geleceğimizin teminatı çocuklarımızı taşıma sisteminden sorunsuz faydalandırırız. Üzerinde durduğumuz en önemli konu çocuklarımızın can güvenliliğinin zarar görmemesidir." dedi.



Konuşmanın ardından jandarma ve polis ekipleri, servis şoförlerinin sorularını yanıtladı.