Pamukova'da silah ve uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Pamukova'da silah ve uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı

02.03.2022 16:14
Pamukova'da silah ve uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kimlik sorgulaması sırasında silah ve uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı gözaltına alındı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kimlik sorgulaması sırasında silah ve uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, D-650 kara yolundaki bir tesiste şüpheli görülen iki kişinin kimlik sorgulamasını yaptı.

H.K'nin üzerinde arama yapan ekipler, ruhsatı başka birine ait tabanca, İ.K'nin üzerinde ise 40 gram metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pamukova'da silah ve uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pamukova'da silah ve uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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