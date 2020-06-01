Pamukova'da sulama göletlerine 10 bin sazan balığı bırakıldı - Son Dakika

Sakarya'da Pamukova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri Hüseyinli ve Kemaliye sulama göletlerine 10 bin sazan balığı yavrusu bıraktı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca "2020 Yılı Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tesislerinde üretilen 10 bin sazan balığı yavrusu, Pamukova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri, İlçe Müdürü Özgür Özcan ve veteriner hekim Fatih Ahmet Balcı nezaretinde ilçedeki Hüseyinli ve Kemaliye sulama göletlerine bırakıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, "Balıkçılığımızın sürdürülebilir olması kurallara bağlı avcılık ile mümkündür. Tüm balık türleri stoklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması ve en az bir kez üremelerine imkan tanınması sürdürülebilir balıkçılık yönetimi açısından büyük önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.