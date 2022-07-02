Pamukova'da tayini çıkan hakim ve savcılara veda yemeği

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) kararnamesiyle tayini çıkan hakim ve savcılar için veda yemeği düzenlendi.

Pamukova Belediyesi Gölpark Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programa, Kaymakam Mustafa Ünlüsoy, Pamukova Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Gencan, Cumhuriyet Savcısı Yusuf Emre Saraç, Pamukova hakimleri Bünyamin Kurşun, Sümeyye Aksoy, İlçe Jandarma Komutanı Aydın Göksu, İcra Müdürü Halil İbrahim Ceylani, İlçe Seçim Müdürü Yaşar Durmuş, daire müdürleri ve adliye personeli katıldı.

Etkinlikte konuşan Gencan, görev yaptığı süre zarfında çok güzel günler geçirdiklerini belirterek, "Bu süre zarfında sizlerle birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duydum. İnşallah başka yerlerde de sizlerle birlikte çalışma fırsatı nasip olur. Tayini çıkan hakim arkadaşlarıma, İcra Müdürümüze, İlçe Seçim Müdürümüze teşekkür eder, yeni görev yerlerinde başarılar dilerim. Hakkınızı helal edin." dedi.

Kaymakam Ünlüsoy da tayini çıkan hakim ve savcılara hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından tayin olan hakim ve savcılara teşekkür plaketi verildi.