Pamukova'da tek katlı ev yandı - Son Dakika

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde tek katlı ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Pamukova ilçesi Yenice Mahallesi Yavuz Sokak'ta Erkan Ergül'e ait tek katlı evde saat 05.30 sıralarında yangın çıktı. Yangını fark eden aile bireyleri, evi tahliye ederek, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.Evin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.