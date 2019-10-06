Son Dakika Haberleri: Pamukova'da tır durağa daldı: 2 ölü, 4 yaralı (1)
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Pamukova'da tır durağa daldı: 2 ölü, 4 yaralı (1)

1 saat önce

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, yol kenarında bulunan durağa daldı.

Pamukova'da tır durağa daldı: 2 ölü, 4 yaralı (1), System.String[]

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, yol kenarında bulunan durağa daldı. Kazada, durakta bekleyen 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza bugün öğle saatlerinde, Pamukova ilçe merkezinde meydana geldi. Bilecik yönüne giden TIR, bir anda sürücüsünün kontrolünden çıkarak durağa girdi. TIR, üst geçidin ayağına çarparak çarparak durdu. Kazayı görenler yardıma koşarken, 112 Acil'e haber verdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi geldi. Can pazarı yaşanırken, 2 kişinin öldüğü belirlendi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. TIR'ın altında başka kişilerin olma ihtimaline karşı araştırma yapıldı. Yaralanan 4 kişiye müdahalede bulunulurken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Pamukova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 01:03 Kaynak: DHA
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