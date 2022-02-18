Üye Girişi
Pamukova'da tırın çarptığı kadın yaralandı - Son Dakika

Pamukova'da tırın çarptığı kadın yaralandı

18.02.2022 17:16
Pamukova'da tırın çarptığı kadın yaralandı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde tırın çarpması sonucu ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde tırın çarpması sonucu ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

D-650 kara yolu Pamukova girişinde Kültür Merkezi yakınlarında, Sakarya istikametinden Bilecik yönüne giden 34 CJN 281 plakalı tır, yolun karşısına geçmeye çalışan Zehra K'ye (63) çarptı.

Kadın, çarpmanın etkisiyle yola savruldu.

Ağır yaralanan kadın, olay yerine gelen ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tır şoförü, ifadesinin alınması için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

YORUMLAR
500
Motosiklet sürücüsü affetti ama Trafik Denetleme Müdürlüğü affetmedi! Testereli sürücünün ehliyeti alındı Motosiklet sürücüsü affetti ama Trafik Denetleme Müdürlüğü affetmedi! Testereli sürücünün ehliyeti alındı CHP'li Belediye Başkanı Yüksek Disiplin Kurulu'na Sevk Edildi! CHP'li Belediye Başkanı Yüksek Disiplin Kurulu'na Sevk Edildi!

Pamukova, Bilecik, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pamukova'da tırın çarptığı kadın yaralandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:58 Karamollaoğlu: Türkiye'yi krizlerden ve kötü yönetimden kurtarmanın derdindeyiz
16:46 Mahkemedeki açıklaması gün yüzüne çıktı! Eski futbolcu Sezer Öztürk'ten gündem olacak cinayet savunması
16:37 Kaderimin Oyunu'nda bu akşam neler olacak? Mahir zor duruma düşüyor
16:27 Putin önlemini aldı! Batının hamlelerine karşı 50 ton ağırlığında nakit doları ülkeye soktu
16:18 "Geççek" sosyal medyayı salladı! Selda Bağcan'da duruma sessiz kalmadı: Nihayet kükredin
16:10 Bulgarlardan sonra Yunanlılarda burada! Pazarını da yapıyor, tedavisini de burada oluyorlar
16:06 Duygu Delen davasında anneden yürek parçalayan sözler: Çocuğumu geri ver! Savcı, ağırlaştırılmış müebbet talep etti!
16:03 Yetersiz" görülen oyuncu, Fenerbahçe maçında fırtına gibi esti
16:03 Kırmızı Oda final bölümünde neler olacak? Hikayeler nasıl bitiyor?
16:01 Ezgi Mola da dolandırılmış! Parasını nasıl geri aldı, dolandırıcıya neler yaptı?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 17:23:17. #1.12#
SON DAKİKA: Pamukova'da tırın çarptığı kadın yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement