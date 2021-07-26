Pamukova'da trafik ekiplerinden bayram tatili dönüşünde drone ile denetim - Son Dakika

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, Kurban Bayramı tatili dönüşünde oluşan trafik yoğunluğu karadan ve havadan denetlendi.
Pamukova Bölge Trafik Denetleme Amirliği ekipleri, D-650 kara yolunda drone destekli denetim gerçekleştirdi.
Gün boyu aralıklarla süren denetimlerde kırmızı ışık ihlali yapan, emniyet kemeri takmayan, cep telefonuyla konuşan ve hız sınırını aşan sürücülere cezai işlem uygulandı.
Bir saat gibi kısa sürede, denetim noktalarında polis ekiplerince durdurulan yaklaşık 20 sürücüye para cezası kesildi.
Kaynak: AA
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