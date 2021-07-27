Pamukova'da traktör kazasında hayatını kaybeden çocuğun cenazesi defnedildi - Son Dakika

Törene, çocuğun yakınlarının yanı sıra AK Parti Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı Ali İnci , siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Semih G'nin babası Sami, amcası Sabri ve kardeşi Hasan G, cenaze töreni süresince gözyaşlarına hakim olamadı.

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