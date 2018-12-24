Pamukova'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Tutuklama
59 dakika önce
Sakarya polisi tarafından yapılan operasyonda 931 gram bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.
Sakarya
polisi tarafından yapılan operasyonda 931 gram bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Pamukova
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri tarafından yapılan takip sonucu E.B., isimli şahsı seyir halindekiyken durdurup yaptıkları aramada çantasından 931 gram Bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:26 Kaynak: İHA
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