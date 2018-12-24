Son Dakika Haberleri: Pamukova'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Tutuklama

Pamukova'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Tutuklama

59 dakika önce

Sakarya polisi tarafından yapılan operasyonda 931 gram bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Pamukova'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Tutuklama, System.String[]
Sakarya polisi tarafından yapılan operasyonda 931 gram bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Pamukova İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan takip sonucu E.B., isimli şahsı seyir halindekiyken durdurup yaptıkları aramada çantasından 931 gram Bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:26 Kaynak: İHA

Pamukova, Sakarya, 3. Sayfa
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