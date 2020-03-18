Pamukova'da zirai don nedeniyle meyve ağaçları zarar gördü - Son Dakika

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Pamukova'da zirai don nedeniyle meyve ağaçları zarar gördü
7 saat önce
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, sıcaklıkların sıfırın altında seyretmesi sonucu zirai don meydana geldi.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, sıcaklıkların sıfırın altında seyretmesi sonucu zirai don meydana geldi.
Sabah saatlerinde sıcaklığın sıfırın altında 4 dereceyi görmesi nedeniyle meyve ve sebze bahçelerinde don oluştu. Ağaçlarda buz sarkıtlarının oluştuğu görüldü.
Çiftçiler, bahçelerinin daha fazla zarar görmemesi için sulama ve ilaçlama tankerleriyle müdahalede bulundu.
Don nedeniyle meydana gelen zararın gelecek günlerde yapılacak tespit çalışmalarıyla belirleneceği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 03:30 Kaynak: AA
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