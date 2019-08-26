Son Dakika Haberleri: Pamukova'daki cinayetle ilgili 3 tutuklama
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Pamukova'daki cinayetle ilgili 3 tutuklama

41 dakika önce

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde 20 yaşındaki gencin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Pamukova'daki cinayetle ilgili 3 tutuklama, System.String[]

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde 20 yaşındaki gencin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.


2 gün önce Pamukova ilçesi Karandere mevkiinde erkek cesedi bulundu. Yaşanan konu sonrası olay yerine gelen jandarma ekipleri, cesedin Pamukova İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 3 gündür kayıp şahıs olarak aranan 20 yaşındaki İlhan Karakaya olduğunu tespit etti. Ölümün şüpheli olması dolayısıyla harekete geçen Pamukova Jandarması ile JASAT timlerince olayla ilgili 4 şüpheli kısa süre içerisinde yakalandı.


Gözaltına alınan şahıslar jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen F.K., M.K. ve S.A. isimli şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ferizli L Tipi Cezaevine gönderildi. O.T. isimli şahıs ise adli kontrol ile serbest bırakıldı. - SAKARYA

Pamukova, Sakarya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 07:47 Kaynak: İHA
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