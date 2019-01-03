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Pamukova'dan Kısa Kısa

35 dakika önce

Yeşilay ile Pamukova Kaymakamlığı arasında bağımlılıkla mücadele konusunda protokol imzalandı.

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Yeşilay ile Pamukova Kaymakamlığı arasında bağımlılıkla mücadele konusunda protokol imzalandı.

Kaymakamlık binasında düzenlenen programda Yeşilay Sakarya Şubesi ile Pamukova Kaymakamlığı arasında çocuk ile gençleri bağımlılık ve diğer zararlı alışkanlıklardan korumak amacıyla iş birliği yapıldı.

Protokol kapsamında uyuşturucu, alkol, sigara ve teknoloji bağımlılığı konusunda okullarda eğitim ve konferans verilecek.

Pamukova Kaymakamı Recai Karal, yaptığı açıklamada, bağımlılığın çağın en büyük sorunlarından biri olma yolunda ilerlediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bunu durdurmak için Pamukova Kaymakamlığı olarak bu tür projeleri destekleyerek gençlerimizi bu illetten kurtarmak için kararlılıkla ve ivedilikle tüm imkanlarımızla sağlıklı nesiller yetiştirmek için toplumun tüm bileşenleriyle birlikte çalışacağız."

Toplantıya, Yeşilay Sakarya Şube Başkanı Fatih Kıcır ve yönetim kurulu üyeleri, İlçe Emniyet Müdürü Bülent Aral ile daire müdürleri katıldı.

Pamukova'ya özel posta pulu

PTT'nin özel posta pul hizmeti kapsamında Pamukova Kaymakamlığı ilçenin tanıtımı için özel pul yaptırdı.

PTT Pamukova Şube Madara Mustafa Turan, hazırlanan pulları Kaymakam Recai Karal'a teslim etti.

Özel posta pullarının yıl sonuna kadar kullanılacağı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:52 Kaynak: AA

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