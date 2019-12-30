Pamukova'dan Kızıltepe'ye "dostluk köprüsü" kuruldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pamukova'dan Kızıltepe'ye 'dostluk köprüsü' kuruldu - Son Dakika

Pamukova'dan Kızıltepe'ye "dostluk köprüsü" kuruldu

6 saat önce

Sakarya'daki Pamukova Akhisar Anadolu Lisesi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Mardin Kızıltepe Koçhisar İmam Hatip Ortaokuluna kitap ve kırtasiye malzemesi gönderdi.

Pamukova'dan Kızıltepe'ye

Sakarya'daki Pamukova Akhisar Anadolu Lisesi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Mardin Kızıltepe Koçhisar İmam Hatip Ortaokuluna kitap ve kırtasiye malzemesi gönderdi.

Mardin Kızıltepe Koçhisar İmam Hatip Ortaokulu öğretmenlerinin Pamukova Akhisar Anadolu Lisesi felsefe öğretmenine ulaşarak kütüphaneleri için kitap desteği talep etmesi üzerine, okul müdürü Murat Öz ve rehber öğretmen Mevlüt Yürür tarafından ilçe genelinde kampanya başlatıldı.

İlçedeki okulların öğretmen ve öğrencilerinin katkılarıyla hazırlanan 20 koli kitap ve kırtasiye malzemesi, Pamukova Belediyesinin desteğiyle Mardin'e gönderildi.

Okul müdürü Murat Öz, yaptığı açıklamada, sosyal sorumluluk projesiyle Pamukova'dan Mardin Kızıltepe'ye dostluk köprüsü kurduklarını dile getirerek, "Oradaki çocukların Türkiyemize, memleketimize çok katkılar sağlayacağını, vatanını, milletini daha çok sahipleneceğini düşünüyoruz. Karınca kararınca yaptığımız bu çalışmanın hayırlara vesile olmasını umuyoruz. Buradan Pamukova Akhisar Anadolu Lisesi olarak katkılar sağlayan başta Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün'e, Pamukova'daki öğretmen ve öğrencilere çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Mardin Kızıltepe Koçhisar İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri de çalışmadan dolayı teşekkür etti.

Kızıltepe, Pamukova, Akhisar, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 09:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eskorta 60 bin lira kaptıran üniversite öğrencisi, savcının kararı sonrası yıkıldı
Kocaeli'de inşaat kazısı sırasında Bizans dönemine ait bir yapı ortaya çıktı Yolcu otobüsü bagajındaki motosikletten uyuşturucu çıktı Kar, İstanbul sınırına dayandı! Akşam saatlerine dikkat

Son Dakika Haberleri
16:02 Üniversiteliler köy okulundaki öğrencileri sevindirdi - Son Dakika
16:02 Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını sürüyor - Son Dakika
16:02 Tunus'ta olağanüstü hal 1 ay daha uzatıldı - Son Dakika
16:02 Kırklareli Valisi Osman Bilgin "sağlık, huzur, mutluluk" temennisinde bulundu - Son Dakika
16:02 Genç Taekwondocular müsabakaya damga vurdu - Son Dakika
16:00 Eskorta 60 bin lira kaptıran üniversite öğrencisi, savcının kararı sonrası yıkıldı - Son Dakika
14:07 Kocaeli'de inşaat kazısı sırasında Bizans dönemine ait bir yapı ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 16:05:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pamukova'dan Kızıltepe'ye "dostluk köprüsü" kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]