Pamukova'da uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Pamukova'da uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı

03.09.2022 08:56
Pamukova'da uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı

Pamukova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Pamukova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, T.T. O.Y. S.S ve M.A'nın üzerlerinde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Elperek Mahallesinde şüpheli A.C'nin evinde gerçekleştirilen aramada ise 23 kök kenevir bitkisi ile içime hazır 800 gram kubar esrar yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İfadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılan şüpheliler hakkında, uyuşturucu madde bulundurma suçundan işlem yapıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Pamukova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pamukova'da uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pamukova'da uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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