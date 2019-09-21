Son Dakika Haberleri: Pamukova Kaymakamı Karal'dan gazilere ziyaret
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Pamukova Kaymakamı Karal'dan gazilere ziyaret

1 saat önce

Pamukova Kaymakamı Recai Karal, ilçedeki gaziler ve yakınlarını evlerinde ziyaret etti.

Pamukova Kaymakamı Karal'dan gazilere ziyaret, System.String[]

Pamukova Kaymakamı Recai Karal, ilçedeki gaziler ve yakınlarını evlerinde ziyaret etti.

İlçede Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen programa katılamayan gazilerin evlerine giden Kaymakam Karal, onlarla bir süre sohbet ederek sorunlarını ve isteklerini dinledi.

Her zaman gazilerin emrinde olduklarını belirten Karal, ziyaretlerde gazilere çeşitli hediyeler takdim etti.

19 Eylül Gaziler Günü, Recai Karal, Pamukova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 09:16 Kaynak: AA
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