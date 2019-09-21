Pamukova Kaymakamı Karal'dan gazilere ziyaret
1 saat önce
Pamukova Kaymakamı Recai Karal, ilçedeki gaziler ve yakınlarını evlerinde ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 09:16 Kaynak: AA
Pamukova Kaymakamı Recai Karal, ilçedeki gaziler ve yakınlarını evlerinde ziyaret etti.
İlçede Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen programa katılamayan gazilerin evlerine giden Kaymakam Karal, onlarla bir süre sohbet ederek sorunlarını ve isteklerini dinledi.
Her zaman gazilerin emrinde olduklarını belirten Karal, ziyaretlerde gazilere çeşitli hediyeler takdim etti.
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