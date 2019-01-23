Pamukova Milli Eğitim Müdürlüğüne Özel Posta Pulu

Sakarya'da, Pamukova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne özel iki farklı posta pulu yaptırıldı.

Sakarya'da, Pamukova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne özel iki farklı posta pulu yaptırıldı.



Pamukova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün resmi yazışmalarında kullanmak ve kurumsal tanıtım amacıyla PTT Genel Müdürlüğünün kişiye özel pul kampanyası kapsamında iki farklı pul oluşturuldu.



Tasarlanan pullarda geçmişten günümüze Pamukova'daki okulların temaları vurgulandı.



PTT Pamukova Şube Müdürü Mustafa Turan, Pamukova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne özel yapılan pulları İlçe Milli Eğitim Müdürü Aziz Demir'e makamında teslim etti.

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