Son Dakika › Güncel › Pamukova Muradiye Eğitim Vakfı, Afrika'da 10 yılda 5 su kuyusu açtırdı - Son Dakika
Pamukova Muradiye Eğitim Vakfı, Afrika'da 10 yılda 5 su kuyusu açtırdı
6 saat önce
Pamukova Muradiye Eğitim Vakfı, 10 yılda Afrika'da 5 su kuyusu açtırdı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 03:48 Kaynak: AA
Pamukova Muradiye Eğitim Vakfı, 10 yılda Afrika'da 5 su kuyusu açtırdı.
Vakfın Başkanı Hikmet Şenol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, suyun en temel ihtiyaç olduğunu söyledi.
Şenol, bölgede bulunan insanların suya erişmede sıkıntı yaşadığını dile getirerek, "Muradiye Eğitim Vakfı olarak Afrika'da son 10 yılda hayırsever vatandaşlarımızın desteğiyle talep doğrultusunda 5 su kuyusu açtık. Allah, hayır sever vatandaşlarımızdan razı olsun." diye konuştu.
Son Dakika Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi Koronavirüse karşı nasıl beslenmeliyiz? Diyetisyen yanıtladı Erdoğan'ın Başdanışmanı Saraçoğlu, koronavirüse karşı koruyan sebzeleri anlattı Son dakika: Bodrum peş peşe depremlerle sallandı! 4.3 ve 3.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi