Son Dakika Haberleri: Pamukova Yöresel Ürünler ve Ayva Festivali başladı
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Pamukova Yöresel Ürünler ve Ayva Festivali başladı

16 dakika önce

Sakarya'da, "Pamukova Yöresel Ürünler ve Ayva Festivali" başladı.

Pamukova Yöresel Ürünler ve Ayva Festivali başladı, System.String[]

Sakarya'da, "Pamukova Yöresel Ürünler ve Ayva Festivali" başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Pamukova Ayvası Tanıtım Derneği (PAYDER), Pamukova Belediyesi ve Pamukova Kaymakamlığı tarafından düzenlenen festival, yöresel ürünlerin satışa sunulmasıyla başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın gösterisinin ardından gerçekleştirilen açılış törenine Kaymakam Recai Kartal, Belediye Başkanı Güven Övün, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

İlçe Müftüsü Celil Şimşek'in bereket duası ettiğini törende, protokol üyeleri, yöresel ürünler ve ayvadan elde edilen ürünlerin sergilendiği stantları gezdi.

Yarın sonra erecek olan festivalde, davetlilere yöresel yemekler ikram edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Pamukova, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 07:32 Kaynak: AA
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