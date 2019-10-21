Son Dakika Haberleri: "Pamukova Yöresel Ürünler ve Ayva Festivali" sona erdi
Son Dakika Güncel 'Pamukova Yöresel Ürünler ve Ayva Festivali' sona erdi

"Pamukova Yöresel Ürünler ve Ayva Festivali" sona erdi

1 saat önce

Sakarya'da düzenlenen "Pamukova Yöresel Ürünler ve Ayva Festivali" sona erdi.

Sakarya'da düzenlenen "Pamukova Yöresel Ürünler ve Ayva Festivali" sona erdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Pamukova Ayvası Tanıtım Derneği (PAYDER), Pamukova Belediyesi ve Pamukova Kaymakamlığı tarafından düzenlenen ve 2 gün süren festivalde, yaklaşık 200 yöresel ürün standını yaklaşık 35 bin kişi ziyaret etti.

Festivalin ikinci gününde Esentepe Sosyal Tesislerinde Satranç Turnuvasında dereceye girenlere ödülleri verilirken, Belediye Kültür Merkezinde "RC Model" araçlar gösterisi yapıldı.

Bin 500 Türk bayrağı motifli uçurtmaların Barış Pınarı Harekatı'na destek için gökyüzüyle buluştuğu festivalde, Pamukova Demokrasi Meydanı'nda Geylani Karaaslan ilahi grubu ve semazenler Pamukovalılara gösteri sundu.

Festivale katılanlar, Türk bayrağı eşliğinde yürüyüş yaparak askerlere destek verdi.

Pamukova Kaymakamı Recai Karal, yaptığı konuşmada, "Askerimize moral, destek vermek için buradayız. Askerlerimize olan sevgimizi ifade etmek için buradayız." dedi.

Festival, kortejin Pamukova Demokrasi Meydanı'na geri dönmesiyle sonra erdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Pamukova, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:10 Kaynak: AA
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