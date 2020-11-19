Pamukovalı minik öğrenciler, İzmirli depremzede arkadaşlarına atkı ördü - Son Dakika

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde Elbirlik İlkokulu öğrencileri, ebeveynlerinin yardımlarıyla İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara el emeği atkılar ördü.

Okulun öğretmen, öğrenci ve velilerince "İzmir üşüme, Elbirlik Seninle" sloganıyla başlatılan proje kapsamında öğrenciler, velilerinin de desteği ile evlerinde kendi elleri ile rengarenk atkılar ördüler.

Geçen yıl meydana gelen Elazığ depreminde de aynı duyarlılığı gösteren Elbirlik İlkokulu öğrencileri, atkıları kış aylarında kullanmaları için depremzedelere gönderdi.

Okul müdürü Mahmut Sami Tuncal, "Elbirlik İlkokulu öğretmenleri, öğrenciler ve velilerimizin destekleriyle İzmir depreminde mağdur olan ilkokul öğrenci arkadaşlarına destek amacıyla el emeği, göz nuru atkı örüp gönderdik. Aynı duyarlılığı geçen yıl meydana gelen Elazığ depreminde de gösteren başta 4-A sınıf öğretmeni Sedef Sağlam olmak üzere tüm öğretmenlerimize, öğrenci ve velilerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.