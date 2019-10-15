Son Dakika Haberleri: Pamukta artan rekolte de üreticiyi memnun etmeyecek
Son Dakika Ekonomi Pamukta artan rekolte de üreticiyi memnun etmeyecek

Pamukta artan rekolte de üreticiyi memnun etmeyecek

56 dakika önce

Ege Bölgesi'nde 2019-2020 sezonunda pamuk üretiminin yüzde 15 artışla 218 bin tona yükseleceği tahmin ediliyor.

Pamukta artan rekolte de üreticiyi memnun etmeyecek, System.String[]

Ege Bölgesi'nde 2019-2020 sezonunda pamuk üretiminin yüzde 15 artışla 218 bin tona yükseleceği tahmin ediliyor. Fakat son aylarda fiyatlarda meydana gelen düşüş ve prim miktarının hala açıklanmamış olması üreticinin sevinmesini engelliyor.

prim, Ege, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 08:07 
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