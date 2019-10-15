Pamukta artan rekolte de üreticiyi memnun etmeyecek
56 dakika önce
Ege Bölgesi'nde 2019-2020 sezonunda pamuk üretiminin yüzde 15 artışla 218 bin tona yükseleceği tahmin ediliyor.
Ege Bölgesi'nde 2019-2020 sezonunda pamuk üretiminin yüzde 15 artışla 218 bin tona yükseleceği tahmin ediliyor. Fakat son aylarda fiyatlarda meydana gelen düşüş ve prim miktarının hala açıklanmamış olması üreticinin sevinmesini engelliyor.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 08:07
Ahmet Davutoğlu'nun kurucusu olduğu üniversitenin varlıklarına tedbir konuldu ABD Hazine Bakanı Mnuchin: Türkiye'ye ağır yaptırımlar uygulamaya hazırız Makrobat sistemiyle traktörler yüzde 75 eğimde bile rahatlıkla çalışıyor 1 milyon lira yatırımla açtıkları solucan gübresi fabrikasında işler askıya alındı