Pamukta artan rekolte de üreticiyi memnun etmeyecek

Ege Bölgesi'nde 2019-2020 sezonunda pamuk üretiminin yüzde 15 artışla 218 bin tona yükseleceği tahmin ediliyor. Fakat son aylarda fiyatlarda meydana gelen düşüş ve prim miktarının hala açıklanmamış olması üreticinin sevinmesini engelliyor.