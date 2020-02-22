Pamukta verim düşüklüğünün nedenleri tartışıldı

Şanlıurfa Tarım ve Orman il Müdürlüğü tarafından organize edilen, "Pamukta verim düşüklüğünün nedenleri" konulu panel gerçekleştirildi.



2019 yılı üretim sezonunda, tarımsal üretimde yaşanan genel verim düşüklüklerinin sebepleri ve tekrarlanmaması için yapılması gerekenlerin tartışıldığı "Pamukta verim düşüklüğünün nedenleri" konulu panel, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Osman Çopur'un moderatörlüğünde yapıldı.



Panel, GAP BKİ Başkanvekili Mehmet Açıkgöz, Tarım Orman İl Müdürü Dr. Murat Çakmaklı, GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü İbrahim Halil Çetiner, GAP BKİ Bölge Müdürü Hasan Kılıç, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Abdullah Melik, Ziraat Odası Başkanları, Tohumculuk Firması Tohum Genel Koordinatörü Prof. Dr. Cafer Mart ve Harran Üniversitesinden akademisyenler ile pamuk üreticilerinin katılımıyla gerçekleşti.



Panelin açılış konuşmasını yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Murat Çakmaklı, 2017 yılında münavebe sürecine yönelik Kaliteli Kaba Yem Üretimi Projesi başlattıklarını, bu proje içerisinde üniversiteden akademisyenlerin ve meslek kuruluşlarının da yer aldığını hatırlattı.



Türkiye'deki pamuk üretiminin yüzde 40'ından fazlasını gerçekleştiren Şanlıurfa için münavebenin önemine dikkat çeken Çakmaklı, deneme faaliyetlerinden sonra projenin 2018 yılından itibaren fiilen uygulanmaya başladığını söyledi.



Çakmaklı, pamukta verim düşüklüğünün önlenmesinde en önemli tedbirin, münavebe olduğunu ifade ederek, üreticilerin, uzmanların önerilerine kulak vermelerini diledi.



Pamuğun, sadece Şanlıurfa'nın değil, ülkemizin de stratejik ürünü olduğunu kaydeden Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya da, bölgede çok kaliteli pamuk üretildiğini ancak verim düşüklüğünün kabul edilemez olduğunu söyledi.



Kaya, Şanlıurfa pamuğunun kalitesinin ve yüksek veriminin korunması için, tüm paydaşların işbirliği içinde olmasının önemine değindi.



Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Abdullah Melik ise 2019 yılında tüm tarımsal ürünlerde verim düşüklüğü yaşandığını, bunun da coğrafik nedenlerden kaynaklandığını söyledi. Pamuk üretiminde, tohum yatağı oluşturulmasının önemine dikkat çeken Melik, aşırı yağışlar nedeniyle pamuk üretiminde verim düşüklüğü yaşandığını ifade etti.



Türkiye'nin ihracatının 2019 yılında 180 milyar dolar olduğunu, bunun 26-27 milyar dolarlık kısmının tekstil ve hazır giyim ürününden oluştuğunu belirten Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Osman Çopur da, otomotiv sektöründen sonra en önemli ihracat kaleminin pamuk olduğunu söyledi. Pamuk üretiminin çok meşakkatli bir iş olduğuna değinen Çopur, bu işle uğraşanların ülke için önemli bir faaliyet içinde bulunduklarına işaret etti.



Panel, katılımcıların konu hakkındaki tespit ve önerilerinin kayıt altına alınması ve çiftçilerin sorularının cevaplanmasının ardından sona erdi. - ŞANLIURFA