Son Dakika Haberleri: Pamukta yüksek rekolte yüzleri güldürdü
Son Dakika Ekonomi Pamukta yüksek rekolte yüzleri güldürdü

Pamukta yüksek rekolte yüzleri güldürdü

1 saat önce

Türkiye'de pamuk üretiminin yaklaşık yüzde 40'ının yapıldığı Şanlıurfa'da, yüksek verim sayesinde bu sezon 1 milyon 200 bin ton ürün elde edilmesi bekleniyor.

Pamukta yüksek rekolte yüzleri güldürdü, System.String[]

Türkiye'de pamuk üretiminin yaklaşık yüzde 40'ının yapıldığı Şanlıurfa'da, yüksek verim sayesinde bu sezon 1 milyon 200 bin ton ürün elde edilmesi bekleniyor.

Şanlıurfa, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:56 
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