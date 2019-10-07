Pamukta yüksek rekolte yüzleri güldürdü
1 saat önce
Türkiye'de pamuk üretiminin yaklaşık yüzde 40'ının yapıldığı Şanlıurfa'da, yüksek verim sayesinde bu sezon 1 milyon 200 bin ton ürün elde edilmesi bekleniyor.
Türkiye'de pamuk üretiminin yaklaşık yüzde 40'ının yapıldığı Şanlıurfa'da, yüksek verim sayesinde bu sezon 1 milyon 200 bin ton ürün elde edilmesi bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:56
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