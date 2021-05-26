Osmaneli'nde Lefke bezinden üretilen ayakkabıların tanıtımı yapıldı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde belediye bünyesinde kurulan Osmaneli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından Lefke bezinden yazlık ayakkabı üretimine geçildi.
Ayakkabıların tanıtımı, kooperatif atölyesinde Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal'ın eşi Jale Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin'in eşi Tomris Gedik Şahin, Kooperatif Başkanı Mefaret Göbekçi ve kurs eğitmenlerinin katılımıyla yapıldı.
Programda konuşan Jale Ünal, atölyede Lefke bezi ile üretilen ürünlerin hepsinin güzel olduğunu söyledi.
Eski dönemlerdeki sandıklardan çıkan ürünleri yeniden yorumlayıp gün yüzüne çıkarttıklarını belirten Tomris Gedik Şahin ise Lefke bezinden üretilen ayakkabıları gelecek nesillere aktarmak istediklerini ifade etti.???????
Kaynak: AA
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