Osmaneli'nde Lefke bezinden üretilen ayakkabıların tanıtımı yapıldı

Eski dönemlerdeki sandıklardan çıkan ürünleri yeniden yorumlayıp gün yüzüne çıkarttıklarını belirten Tomris Gedik Şahin ise Lefke bezinden üretilen ayakkabıları gelecek nesillere aktarmak istediklerini ifade etti.???????

Programda konuşan Jale Ünal, atölyede Lefke bezi ile üretilen ürünlerin hepsinin güzel olduğunu söyledi.

Bilecik 'in Osmaneli ilçesinde belediye bünyesinde kurulan Osmaneli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından Lefke bezinden yazlık ayakkabı üretimine geçildi.

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