Pamuktan elde ediliyor, tamamı ihraç ediliyor

Türkiye'den tamamı ihraç edilen pamuk çekirdeği lifinin (linter) ülkede işlenip katma değeri yüksek ürünler elde edilebileceği bildirildi.



Bir tarım şirketinin ihracat müdürü Esma Doğan Yaldız, 250 farklı ürünün üretiminde kullanılan linterin, tamamının ihraç edildiğini söyledi.



Türkiye'nin başlıca tarım ürünlerinden biri olan pamuğun, birçok endüstri dalında kullanıldığını belirten Yaldız, "Endüstri bitkileri içinde lif ve yağ bitkilerinin her ikisine de giren pamuk, birçok sanayinin temel ham maddesi olarak kullanılmasının yanı sıra lifiyle tekstil sektöründe, çekirdeğinden elde edilen yağ ile bitkisel yağ sanayisinde, küspesiyle yem sanayisinde, çiğitinden elde edilen linter adı verilen haliyle de selüloz-kimya sanayisi, savaş sanayisi ve yatak-dolgu sanayisinde kullanılıyor" dedi.



Kütlü pamuğun çırçırlama yöntemiyle lif ve çiğit olarak ayrıldığını belirten Yaldız, şöyle devam etti:



"Linter, çiğit dediğimiz pamuğun tohumunun üzerinde kalan kısa tüylerdir. Pamuk linteri yüzde 80'nin üzerinde saf selüloz içeren tek ham maddedir. Türkiye'de sanayisi olmadığı için pamuk hasadının ardından elde edilen linterin tamamı yurt dışına satılıyor."



Linterin selüloz sanayisinin ham maddesi olduğunu kaydeden Yaldız, "Ülkemizde her yıl ortalama 40-50 bin ton arasında linter üretimi yapılıyor. Linter selüloz sanayisinde 52 endüstrinin ham maddesi olarak kullanılıyor. Bu 52 ürünü ele aldığımızda örnek vermek gerekirse mesela ester maddesi ülkemizde üretilmiyor tamamı ithal ediliyor. Bunun yanı sıra kağıt yapımında, araba filtrelerinde kullanılıyor. Linterden öncelikle selülöz hamuru (cotton pulp) elde ediliyor. Bu işlemden sonra ise kimyasal işlemlerden geçirilerek nihai ürün elde ediliyor. Selüloz haline getirilmiş ürün, nihai ürün varyasyonuna göre günümüzde ton birimi ile 1200 ila 2000 dolar arasında ekonomik değer elde ediyor. Bu demek oluyor ki linteri işleyerek katma değeri çok yüksek ürünler üretebilirsiniz. Üretilen bu ürünleri özellikle Avrupa'ya pazarlayabilirsiniz. Linteri ülkemizde işleyip katma değeri yüksek ürünler üretebiliriz" diye konuştu. - ADANA