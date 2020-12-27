Pamuktan ürettikleri maskeyi 14 ülkeye ihraç ediyorlar - Son Dakika

Pamuktan ürettikleri maskeyi 14 ülkeye ihraç ediyorlar

27.12.2020 11:45

İstanbul ve Bursa'da faaliyet gösteren bir tekstil firması, antiviral ve antibakteriyel özellikli kumaştan maskeler üreterek 14 ülkeye ihraç ediyor.

İstanbul ve Bursa'da faaliyet gösteren bir tekstil firması, antiviral ve antibakteriyel özellikli kumaştan maskeler üreterek 14 ülkeye ihraç ediyor.

Türkiye ve Almanya'da faaliyet gösteren akredite laboratuvarlarınca güvenilirlik testlerine tabi tutulan maskelerin, virüs ve bakterileri temasından çok kısa bir süre sonra bertaraf ettiği belirlendi.

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çubukçu, AA muhabirine, öncelikle piyasada yaygın olarak bulunan cerrahi maskeler dışında neler yapabileceklerini araştırdıklarını söyledi.

Özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı dünyada cerrahi maskelere olan talebin arttığını vurgulayan Çubukçu, "Türkiye'de 50 milyon adede ulaştı kullanımı. İlerisi için çevresel olarak ciddi bir atık. Dünyada pamuk maskeye karşı bir dönüşüm olacağını düşündük, bu yöne evrildik. 3-4 aylık Ar-Ge çalışması neticesinde antiviral ve antibakteriyel özellikli bir kumaştan maske üretmeyi başardık." ifadelerini kullandı.

Çubukçu, laboratuvar testlerinden geçen maskelerin 24 saat boyunca kullanılsa bile lastiğinin özelliğinden dolayı baş ve kulak ağrısı yapmadığını dile getirdi.

ABD, İngiltere ve İsrail'in de aralarında olduğu ülkelere ihracata başladıklarını aktaran Çubukçu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyada tüm akredite olmuş laboratuvarların onayladığı 3 test var. Biri mikrobiyal temizlik, diğeri nefes alınabilirlik ve sonuncusu da bakteri filtrasyonu. Bu testlerden raporlarımızı başarıyla aldık. Güvenilirliğimizi artırmak için Almanya ve İngiltere'de halen farklı testlere girmeye devam ediyoruz."

Maskenin tüm virüs ve bakterilere karşı etkili olduğunu savunan Çubukçu, "Testlerin ardından, 4 saniye içinde virüsü yok ettiği ve teması engellediği laboratuvarlar tarafından onaylandı. Gerek yurt içi ve gerekse yurt dışına çok güzel satışlar yapıyoruz hatta yurt dışına gönderimimiz daha fazla. Belli ülkelerde bayi çalışmalarımız da var. Resmi olarak 14 ülkeye ihracatımız var. Uzun vadede planımız bu sayıyı 40'a çıkarmak. Aşırı yoğun bir talep var. Talebin bu gidişle artacağını da öngörüyoruz." diye konuştu.

"Tasarımı ve pamuk olması güzel"

Maskeyi inceleyen Bursa Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Tekstil, Giyim, Akkabı ve Deri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Karahan da ürünü beğendini ifade etti.

Test sonuçlarını incelediğini dile getiren Karahan, "Piyasadaki 3 katlı maskeler yüzde 86-87 başarı oranı yakalıyor, bu maske yüzde 90 başarı yakalamış. Cerrahi maskelere göre çok iyi bir oran. Tasarımı ve pamuk olması güzel. Cerrahi maske formunda yapmışlar. Yüzü tam kavrayabilen bir maske. Kullanım rahatlığı iyi. Bakteri filtrasyonu yüksek olması ve tekrar yıkanabilirliği büyük avantaj." değerlendirmesinde bulundu.

Karahan, firmanın ürettiği maskelerin uzun süre kullanım için önerilebileceğini belirtti.

Dikim işçiliği ve lastiklerini de çok iyi bulduğunu anlatan Karahan, "Ben de kullandım. Gerçekten iyi bir ürün. Güvenle kullanabileceğim bir ürün." dedi.

Pamuktan ürettikleri maskeyi 14 ülkeye ihraç ediyorlar
Pamuktan ürettikleri maskeyi 14 ülkeye ihraç ediyorlar
Pamuktan ürettikleri maskeyi 14 ülkeye ihraç ediyorlar
Pamuktan ürettikleri maskeyi 14 ülkeye ihraç ediyorlar

İstanbul, Türkiye, Almanya, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Pamuktan ürettikleri maskeyi 14 ülkeye ihraç ediyorlar - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Elazığlılar yaşadıkları korkuyu anlattı: Büyük bir şiddetle sarsıldık ve binalarda büyük gürültüler oluştu Prof. Dr. Pampal'dan Elazığ depremiyle ilgili açıklama: Artık alarm zilleri çalıyor, büyük deprem olma ihtimali arttı Etli ekmek siparişiyle pusu kurulup acımasızca öldürülen gencin babası isyan etti: Adalet istiyorum CHP'li Muğla Milletvekilinin Pınar Gültekin'in babasını davadan vazgeçirmek için aradığı iddia edildi Ünlü manken, evinde baktığı transseksüel arkadaşı tarafından ihanete uğradı! Hayvanlarını bile çalmış Fenomen '1 Milyon Mehmet', Demet Akalın ve Alişan'ın programında stüdyodan karga tulumba dışarı çıkarıldı Ünlü model Demi Rose'un derin dekolteli Noel pozları takipçilerini mest etti Selda Bağcan'ın "Açık giyinmeyi sevmiyorum" sözlerine oyuncu Şebnem Bozoklu'dan tepki
TOGG, yerli otomobilde 1 yıl boyunca yaptıkları çalışmaları paylaştı TOGG, yerli otomobilde 1 yıl boyunca yaptıkları çalışmaları paylaştı         
11:27
3 ay önce yankesicilikten tutuklanan 70 yaşındaki kadın yine hırsızlık yaptı 3 ay önce yankesicilikten tutuklanan 70 yaşındaki kadın yine hırsızlık yaptı         
10:46
Bülent Ersoy'dan ÇYDD'ye sert eleştiri: Benim iyi niyetimi reklam aracı olarak kullandıklarını hissettim Bülent Ersoy'dan ÇYDD'ye sert eleştiri: Benim iyi niyetimi reklam aracı olarak kullandıklarını hissettim         
10:27
Son Dakika! Elazığ'da 5,3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Son Dakika! Elazığ'da 5,3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi         
09:47
Sanal alışveriş merkezleri geliyor: İlk etapta 6 bin kişiye istihdam sağlayacak Sanal alışveriş merkezleri geliyor: İlk etapta 6 bin kişiye istihdam sağlayacak         
09:37
Mezarlığın kapısının çalındığını gören mahalleli isyan etti: Hırsızlık yapmaya değer miydi? Mezarlığın kapısının çalındığını gören mahalleli isyan etti: Hırsızlık yapmaya değer miydi?         
09:13
Yıllar önce işlenen cinayetin şüphelisi, kısıtlamada yakayı ele verdi Yıllar önce işlenen cinayetin şüphelisi, kısıtlamada yakayı ele verdi         
23:16
Arkadaşını öldüren 'Süpermen' kıyafetli zanlı, olayı örtbas etmek için iki kişiyi daha katletti Arkadaşını öldüren 'Süpermen' kıyafetli zanlı, olayı örtbas etmek için iki kişiyi daha katletti         
21:54
Şanlıurfa'da 5 kişinin öldüğü kavga ve sonrasında yaşananlar saniye saniye kameralara yansıdı Şanlıurfa'da 5 kişinin öldüğü kavga ve sonrasında yaşananlar saniye saniye kameralara yansıdı         
16:49
İşinden evine giden kadın bisikletli saldırgan tarafından başından vuruldu! Korkunç anlar kamerada İşinden evine giden kadın bisikletli saldırgan tarafından başından vuruldu! Korkunç anlar kamerada         
16:28
Genç kadın, Genç kadın, "Kıyafetin uygunsuz" denilerek gittiği restorandan kovuldu         
16:08
Efsane futbolcunun kızı Bianca Gascoigne, iç çamaşırlı pozuyla nefesleri kesti Efsane futbolcunun kızı Bianca Gascoigne, iç çamaşırlı pozuyla nefesleri kesti         
15:42
Köpeğe şiddeti sosyal medyadan ifşa eden dernek başkanının 2 yıla kadar hapsi isteniyor Köpeğe şiddeti sosyal medyadan ifşa eden dernek başkanının 2 yıla kadar hapsi isteniyor         
13:25
Bir tarafta acı, bir tarafta şov! Engin Nurşani'nin cenazesinde tabutla hatıra fotoğrafı çektirme yarışına girdiler Bir tarafta acı, bir tarafta şov! Engin Nurşani'nin cenazesinde tabutla hatıra fotoğrafı çektirme yarışına girdiler         
13:03
Hafter'den Türkiye'ye yönelik küstah sözler! Tüm kuvvetleri Türk askerine karşı savaşa çağırdı Hafter'den Türkiye'ye yönelik küstah sözler! Tüm kuvvetleri Türk askerine karşı savaşa çağırdı         
09:39
Eski Survivor yarışmacısı Anıl Tetik, Savaşçı dizisine dahil oldu Eski Survivor yarışmacısı Anıl Tetik, Savaşçı dizisine dahil oldu         
09:37
İğrenç istismar, küçük kızın mektubuyla ortaya çıktı! İğrenç istismar, küçük kızın mektubuyla ortaya çıktı! "Ölmek istiyorum" demiş         
08:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2020 12:11:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pamuktan ürettikleri maskeyi 14 ülkeye ihraç ediyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei