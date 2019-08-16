Son Dakika Haberleri: Panama, 500. kuruluş yılını kutladı
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Panama, 500. kuruluş yılını kutladı

1 saat önce

Panama'nın kuruluşunun 500. yılı vatandaşlarca kutlandı.

Panama, 500. kuruluş yılını kutladı, System.String[]
Panama'nın kuruluşunun 500. yılı vatandaşlarca kutlandı.

Panama şehri, İspanyol savaşçı Pedro Arias Davila tarafından 15 Ağustos 1519'da kuruldu. Şehir 28 Ocak 1671'de Galli korsan Henry Morgan'ın saldırısıyla yerle bir edilirken bunun üzerine şehir birkaç kilometre batı tarafında yeniden inşa edildi.

Pedro Arias de Avila'nın Panama şehrini yeniden inşa edilişinin kuruluşu için yapılan törenlerde binlerce büyük mavi ve daha küçük turuncu kelebekler serbest bırakıldı.

Eski Panama olarak bilinen şehir merkezi 1670'deki yangından sonra yakındaki başka bir alana taşındı. Panama şehrinin 500. kuruluş yılı yürüyüşler, mahalli giysiler içinde yapılan danslarla kutlandı.

Öte yandan Panama şehrinin Casco Viejo alarak bilinen merkezi 2003 yılında Dünya Mirası Alanı olarak açıklandı. - PANAMA
Pedro Rodriguez Ledesma, Savaşçı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:28 Kaynak: İHA
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