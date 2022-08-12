Panama sınır güvenliği yetkilileri, Guna Yala açıklarındaki şüpheli bir yarı denizaltı aracına operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramada 625 paket kokain ele geçirildi. Teknedeki 3 Kolombiyalı tutuklanırken, Güney Amerika 'dan Kuzey Amerika 'ya uyuşturucu taşıdıkları belirtildi.

Kaynak: İHA

Güney Amerika, Kolombiya, Panama, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Panama açıklarındaki yarı denizaltıda 625 paket kokain ele geçirildi - Son Dakika

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