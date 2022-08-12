Panama açıklarındaki yarı denizaltıda 625 paket kokain ele geçirildi - Son Dakika
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Panama açıklarındaki yarı denizaltıda 625 paket kokain ele geçirildi

12.08.2022 13:56
Panama açıklarındaki yarı denizaltıda 625 paket kokain ele geçirildi

Panama açıklarındaki yarı denizaltı aracında 625 paket kokain ele geçirilirken, Kolombiya uyruklu 3 mürettebat tutuklandı.

Panama açıklarındaki yarı denizaltı aracında 625 paket kokain ele geçirilirken, Kolombiya uyruklu 3 mürettebat tutuklandı.

Panama sınır güvenliği yetkilileri, Guna Yala açıklarındaki şüpheli bir yarı denizaltı aracına operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramada 625 paket kokain ele geçirildi. Teknedeki 3 Kolombiyalı tutuklanırken, Güney Amerika'dan Kuzey Amerika'ya uyuşturucu taşıdıkları belirtildi.

2021'de rekor seviyede, 128.7 ton uyuşturucunun ele geçirildiği Panama, ana pazarı ABD olan Güney Amerika yapımı uyuşturucular için "köprü" niteliğinde. - PANAMA

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Kaynak: İHA

Güney Amerika, Kolombiya, Panama, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Panama açıklarındaki yarı denizaltıda 625 paket kokain ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Panama açıklarındaki yarı denizaltıda 625 paket kokain ele geçirildi - Son Dakika
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