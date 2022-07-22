Panama bandıralı kruvaziyer Astoria Grande 607 yolcusuyla Sinop'a geldi

Limana yanaşan geminin yolcularını, İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner ve diğer ilgililer karşıladı.

Rusya 'nın Soçi kentinden hareket eden, İstanbul ve Çanakkale 'den sonra yola devam eden Panama bandıralı kruvaziyer Astoria Grande, 607 Rus yolcusuyla Sinop Limanı'na geldi.

Kaynak: AA

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