Panama bayraklı gemi, Çanakkale Boğazı'nda arızalandı - Son Dakika

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçiş yapan 94 metre uzunluğundaki Panama bayraklı 'NorthStar Glory' adlı kuru yük gemisi makine arızası yaptı. Yedeklenen gemi, Lapseki ilçesi yakınlarındaki Şevketiye demir bölgesine götürüldü.

Portekiz'den Kocaeli'deki Dil İskelesi'ne giden 94 metre uzunluğundaki 2 bin 498 grostonluk Panama bayraklı 'NorthStar Glory' adlı kuru yük gemisi, Akbaş mevkisinde sabah saatlerinde makine arıza yaptı. Bir süre sürüklenen geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'ne (VTS) bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyet Müdürlüğü'ne ait 'Nazım Tur' römorkörü sevk edildi. Römorkör tarafından yedeklenen gemi, arızasını gidermek üzere Lapseki ilçesi yakınlarındaki Şevketiye demir bölgesine götürüldü.