Panama'da 6,2 büyüklüğünde deprem
1 saat önce
Orta Amerika ülkesi Panama'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Orta Amerika
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:20 Kaynak: AA
ülkesi Panama'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü ülkenin batısındaki Aserrio de Gariche bölgesinin 5 kilometre güneydoğusu olan 6,2 büyüklüğündeki depremin, yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini duyurdu.
Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.
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