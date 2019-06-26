Son Dakika Haberleri: Panama'da 6,2 büyüklüğünde deprem
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Panama'da 6,2 büyüklüğünde deprem

1 saat önce

Orta Amerika ülkesi Panama'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Panama'da 6,2 büyüklüğünde deprem, System.String[]
Orta Amerika ülkesi Panama'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü ülkenin batısındaki Aserrio de Gariche bölgesinin 5 kilometre güneydoğusu olan 6,2 büyüklüğündeki depremin, yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini duyurdu.
Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:20 Kaynak: AA
Merkez, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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