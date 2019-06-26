Son Dakika Haberleri: Panama'da 6.3 büyüklüğünde deprem
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Panama'da 6.3 büyüklüğünde deprem

2 saat önce

Panama'nın batısında 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Panama'da 6.3 büyüklüğünde deprem, System.String[]
Panama'nın batısında 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Amerika Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Panama-Kosta Rika sınır bölgesinde meydana gelen depremin büyüklüğünü 6.3 olarak açıkladı. Deprem, merkez üssü Panama'daki Davud şehrinin 44 kilometre batısında yerin 14.2 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmadı. USGS, depremin şiddetini ilk önce 6.4, daha sonra ise 6.3 olarak açıkladı. - PANAMA
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 09:26 Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleri, 3. Sayfa
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