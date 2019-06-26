Panama'da 6.3 büyüklüğünde deprem

Panama'nın batısında 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Panama'nın batısında 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Amerika Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Panama-Kosta Rika sınır bölgesinde meydana gelen depremin büyüklüğünü 6.3 olarak açıkladı. Deprem, merkez üssü Panama'daki Davud şehrinin 44 kilometre batısında yerin 14.2 kilometre derinliğinde meydana geldi.



Deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmadı. USGS, depremin şiddetini ilk önce 6.4, daha sonra ise 6.3 olarak açıkladı. - PANAMA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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