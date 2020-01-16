Panama'da bir tarikata ait kampta 7 ceset bulundu - Son Dakika
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Panama'da bir tarikata ait kampta 7 ceset bulundu

6 saat önce

Orta Amerika ülkesi Panama'da bir tarikata ait kampta 7 kişinin cesedi bulundu.

Panama'da bir tarikata ait kampta 7 ceset bulundu, System.String[]

Orta Amerika ülkesi Panama'da bir tarikata ait kampta 7 kişinin cesedi bulundu.

Savcılıktan yapılan açıklamada polis tarafından "Tanrı'nın Yeni Işığı" isimli bir tarikatın kampına yapılan baskın sırasında yaşları 1 ila 17 olan 6 çocuk ve bir kadının cesedinin bulunduğu bildirildi.

Açıklamada polis baskını sırasında, işkence gören ve kampta zorla tutulan 14 kişinin de kurtarıldığı belirtildi.

Operasyonda tarikat üyesi 10 kişi gözaltına alındı.

Tarikat üyelerinin kampta "şeytan çıkarma ayinleri" düzenlediği ifade edildi.

Orta Amerika, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:08 Kaynak: AA
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