Panama'da cezaevinde çatışma: 12 ölü, 13 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Panama'da cezaevinde çatışma: 12 ölü, 13 yaralı - Son Dakika

Panama'da cezaevinde çatışma: 12 ölü, 13 yaralı

6 saat önce

Orta Amerika ülkesi Panama'da, bir cezaevinde yaşanan silahlı çatışmada 12 mahkumun hayatını kaybettiği, 13 mahkumun da yaralandığı belirtildi.

Panama'da cezaevinde çatışma: 12 ölü, 13 yaralı, System.String[]

Orta Amerika ülkesi Panama'da, bir cezaevinde yaşanan silahlı çatışmada 12 mahkumun hayatını kaybettiği, 13 mahkumun da yaralandığı belirtildi.


Panama hükümeti tarafından yapılan açıklamada, başkent Panama'nın 36 kilometre doğusunda bulunan La Joyita Cezaevi'nde silahlı çatışma çıktığı belirtildi. Cezaevindeki 14'üncü bölümde bulunan mahkumlar arasında çıkan çatışmada 12 mahkumun hayatını kaybettiği, 13 mahkumun da yaralandığı bildirildi.


Cezaevi yetkilileri, çatışmada gardiyanların ve polisin yaralanmadığını açıkladı. Panama hükümeti tarafından yapılan açıklamada ise çatışmanın kartel liderlerinin yerlerinin değiştirilmesi nedeniyle başladığı bildirildi. Ayrıca yapılan aramada 5'i kısa 3'ü de uzun namlulu olmak üzere 8 silahın ele geçirildiği bildirildi. - PANAMA

Orta Amerika, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 10:10 Kaynak: İHA
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Panama'da cezaevinde çatışma: 12 ölü
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