Panama'da gizemli hepatit vakası görüldü - Son Dakika
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Panama'da gizemli hepatit vakası görüldü

06.05.2022 10:56
Panama'da gizemli hepatit vakası görüldü

Orta Amerika ülkesi Panama'da sağlık otoriteleri, ülkede bir çocukta gizemli hepatit (karaciğer iltihabı) vakası görüldüğünü bildirdi.

Orta Amerika ülkesi Panama'da sağlık otoriteleri, ülkede bir çocukta gizemli hepatit (karaciğer iltihabı) vakası görüldüğünü bildirdi.

Xinhua'nın haberine göre, Panama Sağlık Bakanlığı Epidemiyoloji Birimi Ulusal Başkanı Lourdes Moreno, nisanda Dünya Sağlık Örgütünce (DSÖ) dünyada yayıldığı yönünde uyarısı yapılan gizemli hepatitin 2 yaşında bir erkek çocuğunda tespit edildiğini doğruladı.

Ülkede, ilk gizemli hepatit vakası kayıtlara geçti.

ABD'de hepatit vakaları artıyor

Ulusal basındaki haberlere göre, ABD'nin Ohio eyaletinde 8 çocuk daha gizemli hepatit virüsüne yakalandı. En büyüğü 10 yaşında 8 çocuktan 1'i hastalık nedeniyle karaciğer nakli oldu.

Böylece ABD genelinde virüse yakalanan çocukların sayısı 40'a yükseldi. Ülkenin Kuzey Dakota eyaletinde de ilk gizemli hepatit vakası bildirildi.

ABD'de Alabama eyaleti 9, California ise 7 vaka ile hastalığın en çok görüldüğü yerler arasında yer alıyor.

DSÖ'den 4 Mayıs'ta yapılan açıklamada, 20 ülkeden en az 228 hepatit vakasının bildirildiği ve virüsün görüldüğü 18 çocuğun karaciğer iflasına uğradığı ve karaciğer nakli yaptırdığı bilgisi paylaşılmıştı.

Gizemli hepatit vakaları

DSÖ, 16 Nisan'da yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere'de 74 çocukta sebebi belirsiz hepatit virüsü tespit edildiğini duyurmuştu.

Hepatit virüsü nisanın sonlarına doğru İspanya, Almanya, Polonya, Danimarka, Japonya, ABD, Kanada ve İsrail'de de görülmüştü.

Virüsün tespit edildiği çocuklarda son bir aydır sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerin yaşandığı, bazı vakaların ağır karaciğer iltihabı geçirmeleri nedeniyle karaciğer nakli yapılarak tedavi edildiği bildirilmişti.

Hastalığın "gizemli" veya "nedeni belirsiz" olarak tanımlanması, akıllara Kovid-19 virüsünü getirirken, yeni bir "küresel salgın" ihtimalini de gündeme taşıdı.

Kovid-19, henüz adı konulmadan önce "gizemli bir akciğer rahatsızlığı" olarak tanımlanıyordu.

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Kaynak: AA

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