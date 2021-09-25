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Panama'da göçmen olduğu sanılan 9 kişinin cesedi bulundu - Son Dakika

Panama'da göçmen olduğu sanılan 9 kişinin cesedi bulundu

25.09.2021 12:04
Panama'da göçmen olduğu sanılan 9 kişinin cesedi bulundu, System.String[]

Panama'nın Kolombiya sınırı yakınlarında, göçmen olduğundan şüphelenilen 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Panama'nın Kolombiya sınırı yakınlarında, göçmen olduğundan şüphelenilen 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Darien Bölge Savcılığının verdiği bilgilere göre, aralarında bir çocuğun da bulunduğu 9 ceset, Embera Wounaan bölgesindeki Tuqueza ve Canaan Membrillo nehirleri yakınlarında bulundu.

Başsavcı Julio Vergara, cesetlerin, şiddetli yağmur nedeniyle sürüklenerek kaybolan göçmenlere ait olabileceğine inandığını ifade etti.

Savcılık ofisi, ulaşılan cesetlerin kimlik bilgilerine dair herhangi belgenin bulunmadığını belirtti.

Kolombiya, Panama, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Panama'da göçmen olduğu sanılan 9 kişinin cesedi bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Panama'da göçmen olduğu sanılan 9 kişinin cesedi bulundu - Son Dakika
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