Panama'da göçmen olduğu sanılan 9 kişinin cesedi bulundu - Son Dakika

Panama'nın Kolombiya sınırı yakınlarında, göçmen olduğundan şüphelenilen 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Darien Bölge Savcılığının verdiği bilgilere göre, aralarında bir çocuğun da bulunduğu 9 ceset, Embera Wounaan bölgesindeki Tuqueza ve Canaan Membrillo nehirleri yakınlarında bulundu.

Başsavcı Julio Vergara, cesetlerin, şiddetli yağmur nedeniyle sürüklenerek kaybolan göçmenlere ait olabileceğine inandığını ifade etti.

Savcılık ofisi, ulaşılan cesetlerin kimlik bilgilerine dair herhangi belgenin bulunmadığını belirtti.