Panama'da polis 7 gencin ölümünü araştırıyor - Son Dakika

Panama'da polis 7 gencin ölümünü araştırıyor

Panama'da polis, Gatun Gölü'ne yakın ormanlık bir alanda 7 gencin cesetlerinin bulunmasına ilişkin soruşturma başlattı.

Panama'da polis, Gatun Gölü'ne yakın ormanlık bir alanda 7 gencin cesetlerinin bulunmasına ilişkin soruşturma başlattı.

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BBC'nin haberine göre, 18 Temmuz'da, yaşları 17 ila 22 olan 4'ü kadın 3'ü erkek 7 kişinin cesedi, başkent Panama'ya 80 kilometre uzaklıktaki Gatun Gölü yakınında bulundu.

Colon eyaletine bağlı Espinar adı verilen ormanlık alanda, cesetlerin 2'si ormanın farklı yerlerinde, 5'i terkedilmiş bir sığınakta tespit edildi.

Söz konusu sığınağın, ABD Güney Komutanlığının Panama'da üslerinin olduğu zamandan kaldığı kaydedildi.

Panama basınında, otopsi raporunun, gençlerin başlarında kurşun izleri olduğunu ortaya koyduğu aktarıldı.

Savcılıktan yapılan açıklamada da Panamalı yetkililerin cinayetleri araştırdığı ve olayla ilgili bir kişinin tutuklandığı bildirildi.

Cesetler 18 Temmuz'da bulundu

13 kişiden oluşan bir grup, 17 Temmuz Cuma sabahı Gatun Gölü'ne gezi düzenlemek üzere yola çıktı. Aileleri, gençlerin aynı günün akşamı evlerine geri dönmemeleri üzerine polise başvurdu.

Kayıp gençleri arayan yakınları ve yerel halk 18 Temmuz'da cesetleri buldu.

Saldırıdan kaçmayı başaran 6 kişi, silahlı 2 kişinin kendilerine saldırdığını belirtti.

Kurtulan gençlerden biri, saldırıyı yapan silahlı kişilerden birinin öldürülenlerden birine adıyla seslendiğini ve bunun da müfettişler için saldırının rastgele olmadığı düşüncesine neden olduğunu söyledi.

Bazı yöre sakinleri, terk edilmiş sığınağın geçmişte uyuşturucu tacirleri tarafından uyuşturucu satmak için kullanıldığına işaret etti. Müfettişler ise lise ve üniversite öğrencisi kurbanların, uyuşturucu veya çetelerle bilinen bir bağlantıları olmadığını belirtti.

Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 16:37 Kaynak: AA

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