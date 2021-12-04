Panama'da tarikat üyelerine cinayetten 50'şer yıl hapis cezası verildi - Son Dakika

Orta Amerika ülkesi Panama'da bir tarikatın 7 üyesi, dini bir ayinde 6'sı çocuk 7 kişiyi öldürmekten 50'şer yıl hapse mahkum edildi.

Bocas del Toro eyaletindeki mahkemede görülen davada, "Tanrı'nın Yeni Işığı" isimli tarikatın üyelerine düzenledikleri ayin sırasında işledikleri cinayetler nedeniyle hapis cezaları verildi.

Tarikatın 7 üyesi, bir kadın ve 6 çocuğu öldürmekten 50'şer yıl hapse mahkum edilirken, diğer 2 üyesine de 47'şer yıl hapis cezası verildi.

Panama'da geçen yıl "Tanrı'nın Yeni Işığı" tarikatının kampına yapılan baskın sırasında yaşları 1 ila 17 olan 6 çocuk ve bir kadının cesedi bulunmuş, tarikat üyeleri gözaltına alınmıştı.

Tarikat üyelerinin kampta "şeytan çıkarma ayinleri" düzenlediği açıklanmıştı.