Panama, Kovid-19 nedeniyle olağanüstü hal ilan etti - Son Dakika
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Panama, Kovid-19 nedeniyle olağanüstü hal ilan etti

6 saat önce

Panama, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması nedeniyle olağanüstü hal ilan etme kararı aldı.

Panama, Kovid-19 nedeniyle olağanüstü hal ilan etti, System.String[]

Panama, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması nedeniyle olağanüstü hal ilan etme kararı aldı.

Panama Devlet Başkanı Laurentino Cortizo, ülkede vaka sayısının 27'ye çıkması üzerine Kovid-19 virüsüne karşı olağanüstü hal ilan etti.

Cortizo, virüse karşı alınan önlemler çerçevesinde sağlık, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve güvenlik alanında nüfusun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tüm kaynakları seferber edeceklerini söyledi.

Önlemler kapsamında temel ihtiyaçların ithalatına izin vereceklerini dile getiren Cortizo, her bireyin ihtiyacını karşılayacak şekilde ürün temin edeceklerini duyurdu.

Panama'da ilk koronavirüs vakası, geçen salı günü İspanya'nın başkenti Madrid'den gelen 40 yaşında bir kadının rahatsızlanması ve yapılan testlerin pozitif çıkmasıyla görülmüştü.

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 07:40 Kaynak: AA
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