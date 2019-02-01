Son Dakika Haberleri: Panasonic, 2 Yeni Kamerayla Birlikte 3 Yeni Lens Tanıttı

Panasonic, 2 Yeni Kamerayla Birlikte 3 Yeni Lens Tanıttı

40 dakika önce

Japonya merkezli firma, 2 adet yeni kamerasının yanında 3 yeni lensini de tanıttı.

Panasonic, 2 Yeni Kamerayla Birlikte 3 Yeni Lens Tanıttı, System.String[]
Panasonic, bugün yaptığı duyuruda sadece Panasonic Lumix S1 ve S1R'yi tanıtmadı; bunun yanında Panasonic S PRO 50mm f/1.4, Panasonic S PRO 70-200mm f/4 OIS ve Panasonic S 24-105mm f/4 Macro OIS lenslerini de tanıttı.

Bu lenslerle birlikte Panasonic, Leica ve Sigma ile olan ittifakını da yeniden duyurmuş oldu. Ayrıca şirketin çıkardığı bu üç lens, Leica ve Sigma tarafından üretilmiş L lens yuvasına sahip tüm kameralarla da uyumlu olacak.

İşte Panasonic'in tanıttığı lenslerin özellikleri ve fiyatı:

Panasonic Lumix S PRO 50mm f/1.4



Fiyat: 2297,99 dolar



Odak Uzaklığı: 50 mm


Maksimum Diyafram Açıklığı: f/1.4


Minimum Diyafram Açıklığı: f/16


Lens Yuvası: Leica L


Standart Boyut: 35 mm tam kare (full frame)


Görüş Açısı: 47 derece


Minimum Odaklanma Mesafesi: 44 cm


Optik: 11 grupta 13 element


Boyut: 90 x 130 mm


Ağırlık: 955 gram

Panasonic Lumix S Pro 70-200mm f/4 O.I.S



Fiyat: 1697,99 dolar



Odak Uzaklığı: 70-200 mm


Maksimum Diyafram Açıklığı: f/4


Minimum Diyafram Açıklığı: f/22


Lens Yuvas: Leica L


Standart Boyut: 35 mm tam kare (full frame)


Görüş Açısı: 34 dereceden 12 dereceye


Minimum Odaklanma Mesafesi: 92 cm


Optik: 17 grupta 23 element


Görüntü Sabitleme: Var


Boyut: 84,4 x 179 mm


Ağırlık: 985 gram

Panasonic Lumix S 24-105mm f/4 Macro O.I.S



Fiyat: 1297,99 dolar



Odak Uzaklığı: 24-105 mm


Maksimum Diyafram Açıklığı: f/4


Minimum Diyafram Açıklığı: f/22


Lens Yuvası: Leica L


Standart Boyut: 35 mm tam kare


Görüş Açısı: 84 dereceden 24 dereceye


Minimum Odaklanma Mesafesi: 30 cm


Optik: 13 grupta 16 element


Görüntü Sabitleme: Var


Boyut: 84 x 118 mm


Ağırlık: 680 gram




Şu an bu üç merceğe ön siparişe açık ancak satışa 4 Nisan tarihinde başlanacak. Panasonic, 2020'ye kadar 10 lens daha üreteceğini ve bu lenslerin S ve L serisi lens yuvalarına uygun olacağını söyledi.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 08:47 

Maksimum, Panasonic, Teknoloji
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