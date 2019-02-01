Panasonic, 2 Yeni Kamerayla Birlikte 3 Yeni Lens Tanıttı

Panasonic
, bugün yaptığı duyuruda sadece Panasonic Lumix S1 ve S1R'yi tanıtmadı; bunun yanında Panasonic S PRO 50mm f/1.4, Panasonic S PRO 70-200mm f/4 OIS ve Panasonic S 24-105mm f/4 Macro OIS lenslerini de tanıttı.
Bu lenslerle birlikte Panasonic, Leica ve Sigma ile olan ittifakını da yeniden duyurmuş oldu. Ayrıca şirketin çıkardığı bu üç lens, Leica ve Sigma tarafından üretilmiş L lens yuvasına sahip tüm kameralarla da uyumlu olacak.
İşte Panasonic'in tanıttığı lenslerin özellikleri ve fiyatı:
Panasonic Lumix S PRO 50mm f/1.4
Fiyat: 2297,99 dolar
Odak Uzaklığı: 50 mm Maksimum
Diyafram Açıklığı: f/1.4
Minimum Diyafram Açıklığı: f/16
Lens Yuvası: Leica L
Standart Boyut: 35 mm tam kare (full frame)
Görüş Açısı: 47 derece
Minimum Odaklanma Mesafesi: 44 cm
Optik: 11 grupta 13 element
Boyut: 90 x 130 mm
Ağırlık: 955 gram
Panasonic Lumix S Pro 70-200mm f/4 O.I.S
Fiyat: 1697,99 dolar
Odak Uzaklığı: 70-200 mm
Maksimum Diyafram Açıklığı: f/4
Minimum Diyafram Açıklığı: f/22
Lens Yuvas: Leica L
Standart Boyut: 35 mm tam kare (full frame)
Görüş Açısı: 34 dereceden 12 dereceye
Minimum Odaklanma Mesafesi: 92 cm
Optik: 17 grupta 23 element
Görüntü Sabitleme: Var
Boyut: 84,4 x 179 mm
Ağırlık: 985 gram
Panasonic Lumix S 24-105mm f/4 Macro O.I.S
Fiyat: 1297,99 dolar
Odak Uzaklığı: 24-105 mm
Maksimum Diyafram Açıklığı: f/4
Minimum Diyafram Açıklığı: f/22
Lens Yuvası: Leica L
Standart Boyut: 35 mm tam kare
Görüş Açısı: 84 dereceden 24 dereceye
Minimum Odaklanma Mesafesi: 30 cm
Optik: 13 grupta 16 element
Görüntü Sabitleme: Var
Boyut: 84 x 118 mm
Ağırlık: 680 gram
Şu an bu üç merceğe ön siparişe açık ancak satışa 4 Nisan
tarihinde başlanacak. Panasonic, 2020'ye kadar 10 lens daha üreteceğini ve bu lenslerin S ve L serisi lens yuvalarına uygun olacağını söyledi.